(CercleFinance.com) - Pernod Ricard efface une petite résistance vers 185E : le titre s'achemine vers un re-test de l'ex-support des 188/189E des 31 janvier et 24 février, niveau proche de la résistance oblique moyen terme qui gravite vers 190E.





Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +2.60%