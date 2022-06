Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : vers un re-test des 184E ? information fournie par Cercle Finance • 24/06/2022 à 14:49









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard se redresse au-delà de la résistance des 176,5E (ex-plancher du 16 au 24 mai) et opère un test de la résistance oblique moyen terme qui gravite vers 178E.

En cas de franchissement, le titre s'ouvrirait le chemin de l'ex-résistance des 184E du 30 mai au 6 juin.





Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +4.46%