Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : va entrer au capital de Sovereign Brands information fournie par Cercle Finance • 01/09/2021 à 12:23









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce avoir conclu un accord pour une prise de participation minoritaire dans la société états-unienne Sovereign Brands, propriétaire d'un portefeuille de marques de vins et spiritueux super premium en forte croissance. Cette prise de participation constitue la première étape d'un partenariat de long terme visant à générer des opportunités commerciales entre Sovereign Brands et Pernod Ricard, comme l'étude d'éventuels projets industriels et commerciaux conjoints. Les deux groupes continueront toutefois à opérer de manière indépendante, précise Pernod Ricard.

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +3.51%