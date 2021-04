PERNOD RICARD: un troisième trimestre encore solide

(AOF) - Pernod Ricard a publié un chiffre d'affaires au troisième trimestre de son exercice fiscal 2020-2021 de 1,955 milliard d'euros, en croissance de 12,6% sur un an en données publiées. Sur neuf mois, le géant des spiritueux a réalisé 6,941 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en repli de 3,7% en données publiées, en raison principalement d'un effet devise défavorable dû à l'appréciation de l'euro par rapport au dollar américain et aux devises émergentes. Les marques Specialty ont été les plus dynamiques avec une croissance de 22%, surtout en Europe de l'Ouest, de la Tequila et des Whiskeys.

Les marchés domestiques Must-Win sont restés dynamiques, avec la poursuite d'une croissance "mid-single-digit" aux Etats-Unis, de 34% en Chine sur les 9 premiers mois de l'exercice, et le retour d'une croissance à deux chiffres en Inde au troisième trimestre.

Un acompte sur dividende de 1,33 euros par action sera détaché le 7 juillet 2021 et mis en paiement le 9 juillet 2021. Le montant du dividende final sera soumis au vote des actionnaires réunis en Assemblée Générale le 10 novembre 2021.

Enfin, Pernod Ricard a prévenu qu'en 2021, un impact devise significatif d'environ -250 millions d'euros est attendu sur le Résultat Opérationnel Courant.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des difficultés pour les acteurs du secteur

Les entreprises de l'agroalimentaire demandent des aides pour la valorisation des stocks des invendus à travers notamment un crédit d'impôt et un plan de relance spécifique.

Même un grand groupe comme Danone remet en question sa stratégie. Pour la première fois depuis 2011 il a mis en place un plan de restructuration consistant en la réalisation d'un milliard d'euros d'économies, une rationalisation du portefeuille de produits et la suppression de 2.000 postes. Son dirigeant estime, qu'au-delà du choc de la Covid, le groupe est resté trop longtemps tourné vers une stratégie globale et non locale.

En revanche Nestlé se porte mieux. Sur les neufs premiers mois, sa croissance organique a été de 3,5 %, portée par un fort dynamisme de l'activité au troisième trimestre (+5 %) et par ses activités de café et d'alimentation pour animaux domestiques.