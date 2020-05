Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : un objectif environnemental avancé à 2021 Cercle Finance • 15/05/2020 à 07:07









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce la fin de l'utilisation de tout objet promotionnel en plastique à usage unique sur ses points de vente d'ici 2021, et non plus 2025 comme initialement prévu, dans le cadre de sa feuille de route à horizon 2030. Pour ce faire, le groupe de spiritueux a diffusé un ensemble de mesures concrètes au sein de ses 90 filiales dans le monde afin de les accompagner dans la suppression totale de ces objets en plastique à usage unique. Dans le cadre de sa feuille de route 2030 'Développement Durable et Responsabilité Sociétale', il s'est également engagé à utiliser des articles 100% recyclables, réutilisables ou compostables d'ici la fin de la décennie.

