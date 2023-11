Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard: un nouveau PDG Amérique du Nord information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 18:22









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce la nomination de Conor McQuaid au poste de Président-Directeur Général Amérique du Nord (États-Unis et Canada), à compter du 1er janvier 2024.



Conor McQuaid, qui dispose de 25 années d'expérience au sein du groupe Pernod Ricard, sera basé à New York. Il succède à Ann Mukherjee, qui a souhaité se consacrer à sa famille.



Conor McQuaid a occupé plusieurs fonctions de direction au sein du Groupe. Membre du Comité Exécutif, il était Vice-Président Exécutif Communication, RSE & Affaires Publiques depuis 2022, après avoir été Vice-Président Exécutif Global Business Development puis Président-Directeur Général d'Irish Distillers (Jameson).



Alexandre Ricard, Président-Directeur général de Pernod Ricard, déclare : ' Il bénéficie d'une connaissance approfondie de tous les aspects de notre activité et d'une grande expertise opérationnelle. Son leadership et le rôle déterminant qu'il a joué dans le succès de Jameson, en particulier aux États-Unis, témoignent de sa capacité à porter les ambitions de Pernod Ricard en Amérique du Nord. '





