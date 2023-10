Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard: un cocktail prêt-à-boire avec Coca information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 09:39









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard et Coca-Cola ont annoncé mardi qu'ils allaient s'associer avec l'objectif de lancer l'an prochain un cocktail pré-mélangé et prêt à boire associant la vodka Absolut et le soda Sprite.



Les deux groupes précisent que ces produits prêts à boire - baptisés 'Absolut & Sprite' - respecteront des pratiques de marketing 'responsable', sachant que les 'prémix' visent prioritairement les consommateurs les plus jeunes.



Des symboles clairs de responsabilité figureront sur les canettes du nouveau cocktail, indiquant que la boisson est destinée uniquement aux consommateurs en âge légal de boire de l'alcool.



Ce partenariat intervient alors que Coca-Cola cherche à se développer dans le secteur des boissons alcoolisées prêtes-à-boire grâce à son riche portefeuille de marques.



Le lancement initial est prévu début 2024 dans certains pays européens, notamment le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Espagne et l'Allemagne.





Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +0.57%