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Pernod Ricard trébuche, les droits de douane font leur retour
information fournie par AOF 11/11/2026 à 15:18

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(Zonebourse.com) - Pernod Ricard accuse l'une des plus fortes baisses de l'indice CAC 40 ce mercredi à la Bourse de Paris, la crainte d'une révision à la hausse des droits de douane auxquels sont soumis ses whiskies en Inde créant un net regain d'aversion pour le titre.

Aux alentours de 15h00, l'action cédait 1,1% à moins de 71,4 euros, à comparer avec un gain de l'ordre de 0,3% pour le CAC.

D'après des informations parues dans la Global Banking and Finance Review et reprises aujourd'hui par les analystes de Jefferies, les douanes indiennes bloqueraient actuellement des dizaines de conteneurs de scotch en vrac appartenant à Pernod Ricard et Diageo afin de leur réclamer un droit de 150%.

Dans sa note, le courtier américain avertit que cette rétention fait peser une menace directe de perturbation au niveau de la chaîne d'approvisionnement sur les usines d'embouteillage locales.

Jefferies explique que le différend provient de l'accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et l'Inde entré en vigueur en juillet dernier, qui s'est traduit par une réduction des droits de douane sur le whisky écossais, passés de 150% à 75%.

Alors que le Ministère indien du Commerce soutient l'application de ce taux réduit de 75%, celui des Finances conteste ce traitement et souhaiterait maintenir le tarif historique de 150%.

Un contexte réglementaire tendu

Les analystes de Jefferies pointent la forte exposition de Pernod au segment, puisque 80% de ce scotch importé sert d'ingrédient d'assemblage à ses whiskies fabriqués localement, tels que Royal Stag ou Blenders Pride.

Plus significatif encore, 75% des ventes de Pernod Ricard en Inde proviennent de ce segment, fait valoir le broker.

Il souligne que cette incertitude fait directement peser une menace sur la rentabilité et les marges de l'entreprise, la filière n'ayant pas répercuté la baisse de taxe sur les prix de vente au détail puisqu'elle se basait sur ce tarif à 75%.

Avec 13% du chiffre d'affaires réalisé dans le pays, l'Inde est aujourd'hui le troisième marché mondial du groupe de spiritueux français, derrière l'Europe et les Etats-Unis.

Jefferies fait remarquer que ce dossier vient s'ajouter à un climat réglementaire indien déjà sous tension, entre durcissement fiscal dans les États du Maharashtra et du Karnataka et litiges douaniers reprochant à Pernod Ricard d'avoir sous-évalué ses importations pour payer moins de taxes.

Diageo, qui génère 7% de ses ventes en Inde, perdait de son côté près de 1,6% à la Bourse de Londres.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 11/11/2026 à 15:18:00.

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