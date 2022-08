Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard: Tombras retenu pour le budget Chivas aux USA information fournie par Cercle Finance • 23/08/2022 à 11:28









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard a annoncé lundi avoir sélectionné l'agence publicitaire indépendante Tombras pour la création marketing entourant sa marque de scotch Chivas Regal sur le marché américain.



Dans un communiqué, le groupe de spiritueux indice avoir retenu Tombras pour sa solide créativité stratégique, son savoir-faire dans le développement de contenus numériques et son expertise dans l'activation sur le point de vente.



Pernod souligne que cette décision intervient au moment où la marque Chivas Regal traverse une période charnière en raison du déploiement d'une nouvelle campagne mondiale qui dope sa croissance.



Les premiers travaux issus de la collaboration avec Tombras sont attendus courant 2023.





