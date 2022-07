Pernod Ricard : Stifel reprend la couverture à Conserver

(AOF) - Stifel a repris le suivi de Pernod Ricard avec une recommandation Conserver et un objectif de cours de 192 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 2 mondial, derrière Diageo, des vins et spiritueux, né en 1975 de la fusion entre Pernod, fondé en 1805, et Ricard, en 1932 ;

- Activité de 8,8 MdsE, équilibrée entre l’Europe (29 % des ventes), les 2 Amérique (24 %) et l’Asie (41 %, répartie à parts égales entre la Chine, l’Inde et le reste de l’Asie) et apportée à 63 % par les 12 marques stratégiques et internationales, 18 % par les 15 marques stratégiques locales, 13 % par les 4 marques de prestige et le reste par les spécialités et vins de prestige ;

- Modèle d'affaires fondé sur une organisation décentralisée entre le siège, 6 sociétés de marques -Absolut, Chivas, Martell-Mumm-Perrier-Jouët, Irish Distillers, Pernod-Ricard et Havana Club- et 5 sociétés de marché en support des marques internationales et locales ;

- Capital détenu à 16,3 % (+ 22 % des droits de vote) par la famille fondatrice, devant les salariés (1,7 %), Alexandre Ricard, directeur général, présidant le conseil de 13 membres ;

- Structure financière très saine, l’activité générant un flux de trésorerie de 1,4 Md€, avec une dette nette de 7,2 Mds€, soit un effet de levier de 1,8 à la mi 2021-2022.

Enjeux

- Plan stratégique « Transform & Accelerate » avec 4 accélérateurs -positionnement dédié pour chaque marque, services premium et luxes, innovation et accélération digitale ;

- Stratégie digitale visant à faire du groupe une « conviviality platform » : la collecte et analyse des données au service de l’offre, sur chaque marché du « bon produit au bon moment, au bon consommateur et au bon prix » / le BIG (Breakthrough Innovation Group) en charge des innovations de rupture modifiant codes et perception d'un produit ou d'une marque par le consommateur / le Kangaroo Fund ouvert aux collaborateurs apporteurs d'idées « disruptives » ;

- Stratégie environnementale « S&R roadmap 2030 » en 3 points : zéro émission nette de CO2 en 2030 pour les opérations propres et d’ici 2050 pour l’ensemble des activités / préservation des terroirs par agriculture régénératrice, par partenariats avec + 5 000 agriculteurs et par projets de maintien de la biodiversité et de réutilisation des eaux /économie circulaire vers zéro déchet en décharge, 100 % d’électricité renouvelable sur les sites de production et 100 % d’emballages recyclables ou compostables d’ici 2025 ;

- Segment peu dépendant de la consommation des ménages, d'où montée en puissance dans les pays matures avec de fortes positions dans les alcools blancs, rhums et anisés (n° 1 mondial), les whiskies et liqueurs (n° 2), les cognacs, brandies et amers (n° 3 ) ;

- Fort « pricing power » donnant visibilité aux bénéfices et préservation des marges.

Défis

- Forte saisonnalité : 2/3 de l'activité réalisés au premier semestre (juillet-décembre), 1/4 en décembre et sensibilité des bénéfices aux ventes en Asie et dans les Amériques ;

- Guerre Russie-Ukraine : arrêt des exportations vers l’URSS ;

- Confirmation de la forte hausse des ventes au 1 er semestre de l’exercice 2021-22 ;

- Objectif 2021/22 d’une forte dynamique du chiffre d’affaires, d’une amélioration de la marge d’exploitation

- Dividende 2021-2022 de € et programme de rachat d’actions renforcé à 750 M€.

