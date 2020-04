Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : stabilité du CA à neuf mois Cercle Finance • 23/04/2020 à 07:58









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce un chiffre d'affaires pour les neuf premiers mois de son exercice 2019-20 de 7.210 millions d'euros, stable en facial grâce à un effet devise favorable, mais en décroissance interne de 2,1% avec une chute de 14,5% sur le seul troisième trimestre. Le groupe de spiritueux indique avoir mis en place un vaste plan de réduction des coûts tout en poursuivant une gestion active du cash. La production et les chaines d'approvisionnement ont été adaptées afin de rester globalement opérationnelles. Un acompte sur dividende de 1,18 euro par action sera mis en paiement le 10 juillet. Le solde de rachats d'actions de 0,5 milliard d'euros maximum est suspendu. Le groupe confirme son objectif révisé 2019-20 d'une décroissance interne du ROC d'environ 20%.

