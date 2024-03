Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pernod Ricard: soutenu par un relèvement de recommandation information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 09:26









(CercleFinance.com) - Le titre Pernod Ricard évolue en nette hausse jeudi à la Bourse de Paris, soutenu par une note de Deutsche Bank qui a relevé sa recommandation sur la valeur à un mois de la publication du chiffre d'affaires trimestriels.



Vers 9h15, l'action prenait 1,3%, signant l'une des plus fortes hausses d'un indice CAC 40 en progression d'environ 0,5%.



Dans une note, Deutsche Bank indique être être passé à 'conserver' sur le groupe de spiritueux, contre un conseil 'vendre' auparavant, et avoir relevé son objectif de cours de 135 à 140 euros.



Le broker souligne que le titre a largement sous-performé depuis sa dégradation à 'vendre', datant de début 2023, accusant un repli de 24% sur la période soit un retard de 21% par rapport au STOXX Europe 600 Food & Beverage et de 47% par rapport au STOXX Europe 600.



'Nous considérons que le titre est désormais bien valorisé et que son profil risque/rendement est dorénavant correctement équilibré', explique le bureau d'études.



Deutsche prévient toutefois que le groupe reste exposé à la normalisation du marché américain des spiritueux, à des pertes de parts de marché aux Etats-Unis, mais aussi à l'incertitude économique et à l'évolution de la réglementation en Chine.



Pernod Ricard doit publier le chiffre d'affaires de son 3ème trimestre fiscal le 25 avril en avant Bourse.





Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +1.61%