Pernod Ricard : soutenu par un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - A contre-courant du CAC40 (-0,3%), Pernod Ricard gagne 2% avec le soutien de Jefferies qui relève son conseil sur le titre du géant français des spiritueux de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 142 à 170 euros. Dans une note de recherche sur le secteur des boissons alcoolisées, le broker met en avant au sujet de Pernod Ricard 'des perspectives attractives pour le chiffre d'affaires et les bénéfices, avec une valorisation peu exigeante'.

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +1.63%