Pernod Ricard: signe une licence mondial avec ecoSPIRITS information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 17:59









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard et ecoSPIRITS annoncent franchir une nouvelle étape dans leur collaboration avec la conclusion d'un accord de licence mondial de cinq ans.



Cet accord permettra de distribuer certaines marques de spiritueux Pernod Ricard à l'aide de la technologie de conditionnement circulaire d'ecoSPIRITS dans des établissements du monde entier.



Cette collaboration a pour objectif d'aller vers plus de circularité dans l'industrie des spiritueux, une priorité majeure de la feuille de route 2030 de Pernod Ricard en matière de responsabilité sociale et environnementale.



Grace à ecoSPIRITS, les produits sont transportés et livrés aux établissements dans des conteneurs ecoTOTE™ en verre de 4,5 litres totalement réutilisables, ce qui permet de réduire les déchets et les émissions de CO2 issus de la production et du transport des bouteilles et des emballages secondaires.





