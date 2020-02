Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : signe un partenariat avec Glovo Cercle Finance • 18/02/2020 à 18:13









(CercleFinance.com) - Le groupe Pernod Ricard annonce ce jour avoir signé avec Glovo, start-up de livraison à la demande basée à Barcelone, un partenariat avec Pernod Ricard, le deuxième producteur mondial de vins et spiritueux, portant sur des prestations de livraison de vins et spiritueux à la demande. L'accord couvrira l'ensemble des 22 marchés de Glovo en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique Latine. 'Le marché de la livraison à la demande de boissons alcoolisées connaît une croissance rapide, 72% des spiritueux étant désormais consommés hors commerce et à domicile. En conséquence, le partenariat entre Glovo et Pernod Ricard est conçu pour offrir une large gamme de produits haut de gamme, une expérience efficiente, efficace et pratique pour les consommateurs majeurs', explique Pernod Ricard.

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +0.06%