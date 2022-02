Pernod Ricard signe un excellent premier semestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

Il vise une forte génération cash,tout en augmentant les investissements dans les CAPEX et les stocks stratégiques.

Le groupe table sur une amélioration du taux de la marge opérationnelle courant reflétant le dynamisme des ventes, à un rythme plus modéré qu'au cours du premier semestre,avec une augmentation des investissements destinés à soutenir la dynamique de croissance.

Dans un environnement toujours volatil,avec des perturbations potentielles liées au Covid-19, Pernod Ricard prévoit pour l'exercice 2021/2022 la poursuite d'une forte dynamique des vente savec une croissance diversifiée dans les régions,alimentée par le rebond du On-Trade, la résilience du Off-Trade et la reprise progressive du Travel Retail.

