Pernod Ricard: signe la plus forte progression du CAC40

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard s'arroge près de 5% à Paris, signant la plus forte progression du CAC40 depuis l'ouverture de la séance, profitant d'un relèvement de recommandation opéré par Société Générale, l'établissement passant de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours fixé à 204 euros.



S'il dit continuer d'afficher sa préférence pour Diageo au sein du secteur, l'analyste se dit positif sur les deux géants des spiritueux, qui veulent l'un comme l'autre continuer à faire croître leurs marges au cours des prochaines années.



Dans le cas de Pernod, cette ambition se traduit par un objectif d'amélioration de la marge opérationnelle d'environ 50-60 points de base par an sur la période 2023-2025, précise-il.



Dans sa note, Société Générale rappelle d'ailleurs que le groupe français n'est pas présent sur le segment des 'bas prix' ni même de l'entrée de gamme, mais qu'il privilégie les marchés à forte croissance du 'premium' et de l''ultra-premium', sur lesquels les récessions n'ont habituellement qu'un impact 'temporaire'.





Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +4.81%