PERNOD RICARD s'offre un nouveau mescal de luxe

(AOF) - Pernod Ricard poursuit son offensive sur les alcools haut de gamme, "ultra-premium" et affichant un solide taux de croissance. Le numéro deux mondial des vins et spiritueux a jeté son dévolu marque de mescal super premium Ojo de Tigre, un spiritueux traditionnel mexicain. Il s'agit d'un mescal artisanal, produit en petites quantités dans le respect des traditions locales. 100% du jus d'agave est issu de l'agriculture responsable et est extrait des variétés Tobala et Espadín, ce qui confère à ce spiritueux un profil gustatif végétal, à savourer sec ou en cocktail.

Ojo de Tigre se décline en deux expressions, Joven et Reposado, dans sa bouteille aussi emblématique qu'inimitable.

Ce mescal de catégorie " premium plus " connaît une forte croissance, séduisant tant les mixologues que les consommateurs. Avec Ojo de Tigre, Pernod Ricard renforce sa présence sur ce segment, catégorie dans laquelle le groupe est actif depuis la prise d'une participation majoritaire en 2017 dans Del Maguey Single Village Mezcal.

Cet accord est le dernier en date d'une série de partenariats réussis pour Pernod Ricard comprenant le gin ultra-premium Monkey 47, le whisky et bourbon américains Smooth Ambler et Rabbit Hole, le mezcal Del Maguey, le gin japonais ultra-premium KI NO BI et dernièrement, Italicus, un apéritif super-premium infusé à la bergamote.

