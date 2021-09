Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : s'engage en faveur d'une agriculture durable information fournie par Cercle Finance • 03/09/2021 à 17:00









(CercleFinance.com) - Alexandre Ricard, le p.d.-g. de Pernod Ricard, a annoncé la signature d'un nouveau partenariat avec l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) faisant de sa société ' la première entreprise partenaire du programme 'Agriculture and Land Health Initiative ' (initiative pour l'agriculture et la santé de la terre) de l'UICN'. Pernod Ricard s'engage ainsi à accélérer la transition vers une agriculture durable, seule à même de lutter contre le changement climatique et le déclin de la biodiversité. 'Tous nos produits sont étroitement liés à la nature', a rappelé le p.d.-g. 'Nous sommes honorés et fiers de pouvoir intervenir plus activement au côté de l'UICN pour démontrer l'importance d'une agriculture plus respectueuse de la terre et des écosystèmes.'

