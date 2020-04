Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard s'attend à un recul de 20% de son ROC 2019-20 en raison du coronavirus Reuters • 23/04/2020 à 07:32









PARIS, 23 avril (Reuters) - Pernod-Ricard PERP.PA a confirmé jeudi qu'il tablait sur un recul de 20% de son résultat opérationnel courant (ROC) 2019-2020 en données constantes en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus. Au troisième trimestre de son exercice décalé, le chiffre d'affaires du groupe de vins et spiritueux a reculé de 14,5% à données constantes - c'est-à-dire hors effets de périmètre et de changes - à 1,736 milliard d'euros (-13,3% en données publiées). Le groupe, qui dit avoir mis en place un vaste plan de réduction des coûts, a suspendu son programme de rachat d'actions. (Jean-Michel Bélot, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris -0.29%