Pernod Ricard s'associe à un producteur japonais de gin artisanal

PARIS, 5 mars (Reuters) - Le groupe Pernod Ricard PERP.PA a annoncé jeudi la signature d'un accord pour une prise de participation significative dans Ki No Bi Kyoto Dry Gin, un gin artisanal produit en petite série. "Le partenariat avec Ki No Bi, marque de gin japonais ultra-premium en forte croissance, renforce le portefeuille de gins de Pernod Ricard", note le groupe français de vins et spiritueux dans un communiqué. Cet investissement "sera principalement consacré à la construction d'une nouvelle distillerie afin de faire face à la demande croissante pour le gin ultra-premium Ki No Bi", ajoute Pernod Ricard. Il s'inscrit dans la stratégie de partenariats noués avec des petites marques spécialisées comme le gin ultra-premium Monkey 47 ou le bourbon Rabbit Hole sur fond de croissance de la consommation de cocktails. La distillerie de Kyoto a été créée en décembre 2014. (Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +1.70%