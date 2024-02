Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pernod Ricard: RNPG en repli de 12% au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard publie au titre de son premier semestre 2023-24 un résultat net part du groupe (RNPG) en repli de 12% à 1,57 milliard d'euros, et un résultat opérationnel courant de 2,14 milliards, en baisse interne de 3%, tout en protégeant la marge (+7 pdb).



Le chiffre d'affaires du groupe de spiritueux a reculé de 7% à 6,59 milliards d'euros, mais de 3% seulement en organique, un effet devises lourdement négatif ayant été compensé pour moitié par un effet périmètre positif.



Pour l'exercice 2023-24, Pernod Ricard vise notamment un chiffre d'affaires globalement stable, hors effets de change et de périmètre, et une croissance interne de la marge opérationnelle courante, avec un ROC en croissance interne 'low single digit'.





Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +5.88%