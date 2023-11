Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod-Ricard : retombe et menace le plancher 157E information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 15:20









(CercleFinance.com) - Pernod-Ricard retombe sur le plancher 157E (du 2 au 13 octobre) : le titre a ricoché sous 175E le 9/11, manquant de peu l'objectif des 179E, (ex-résistance du 4/9/2019)... et s'inscrit depuis 3 semaines à rebours du rallye du CAC40.

Le titre se retrouve même en fâcheuse posture vers 156,8E avec un 1er objectif à 153E (plancher annuel du 22 janvier 2021, ex-plancher du 7 août 2019) qui signifierait un risque de retour sur 132,35E, ex-support du 25/09/2020.





