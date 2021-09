Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : résultat net quadruplé en 2020-21 information fournie par Cercle Finance • 01/09/2021 à 08:02









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard publie pour l'exercice 2020-21 un résultat net part du groupe quadruplé (+297%) à 1,3 milliard d'euros et un ROC en hausse de 7,2% à 2,42 milliards (+18,3% en croissance interne) avec une marge opérationnelle améliorée de 213 points de base. Le chiffre d'affaires du géant des spiritueux s'élève à 8,82 milliards, en croissance faciale de 4,5% et en croissance interne de 9,7%, avec notamment une progression de 11% pour les marques stratégiques internationales et de 28% pour les marques specialty. Revendiquant un FCF courant record à 1,74 milliard d'euros, Pernod Ricard proposera un dividende de 3,12 euros au vote de l'AG le 10 novembre. Le programme de rachat d'actions reprendra et un deuxième programme d'actionnariat salarié aura lieu en 2021-22. Confiant dans sa stratégie Transform & Accelerate lancée en 2018, il vise à moyen terme, une amélioration de la marge opérationnelle d'environ 50-60 points de base par an, dès lors que le chiffre d'affaires s'inscrit dans sa fourchette cible de +4% à +7%.

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +2.84%