Pernod Ricard : résiste avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard reste à peu près stable et surperforme ainsi le CAC40 (-1,3%), sur fond de propos favorables d'Oddo BHF qui maintient sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours ajusté de 163 à 164 euros. Selon l'analyste, le titre se traite à environ 22 fois en PE 2021, niveau de valorisation qui lui semble 'relativement peu exigeant' au regard du rerating de certains pairs et des perspectives de rebond des ventes et des BPA chez Pernod Ricard. Le bureau d'études a revu à la hausse son estimation de BPA pour les exercices 2019-20 (+7%) et 2020-21 (+1%) du géant français des spiritueux, mais a laissé son estimation quasiment inchangée pour 2021-22.

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +0.07%