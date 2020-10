PERNOD RICARD : repli organique des ventes de 6% au premier trimestre

(AOF) - Pernod Ricard a réalisé au premier trimestre de son exercice 2020/2021, clos fin juin, un chiffre d'affaires qu'il juge "encourageant". Sur la période de trois mois close fin septembre, le numéro deux mondial des vins et spiritueux a dégagé un chiffre d'affaires de 2,236 milliards d'euros, en baisse de 10%. En organique, le repli atteint 6% après la chute de 36,2% accusée au trimestre précédent et le repli de 9,5% enregistré sur le dernier exercice.

Le groupe familial a expliqué ce net ralentissement de la baisse des ventes par la poursuite d'une forte résilience du Off-Trade (la consommation à domicile) aux Etats-Unis et en Europe et par la réouverture partielle du On-Trade (la vente dans les bars, restaurants, boites de nuit, etc.), bien que le canal soit toujours perturbé. Le Travel Retail (la vente dans les aéroports) en revanche, est toujours en fort déclin, malgré la reprise de certains voyages nationaux.

Par géographie, le groupe a noté un bon démarrage aux Etat-Unis et en Chine, avec de fortes expéditions en amont des périodes de fêtes.

L'Indeen baisse à deux chiffres s que l'Europe affiche une bonne résilience en grâce au Off-trade au phénomène de "staycation" (vacances chez soi) cet été : poursuite d'un fort dynamisme au Royaume-Uni et en Allemagne, la France presque stable mais l'Espagne et la Russie en déclin.

En termes de perspectives, Pernod Ricard s'attend à ce que le trimestre en cours soit encore fortement impacté par le Covid-19, mais le groupe devrait retrouver la croissance au second semestre.

