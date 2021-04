Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod-Ricard : repasse les 165E Cercle Finance • 06/04/2021 à 13:08









(CercleFinance.com) - Pernod-Ricard repasse les 165E et tente d'effacer la résistance des 18/19 février, ce qui libèrerait un potentiel de gain vers 174E et peut-être même 178E (report d'amplitude), l'ex-zénith historique du 3 et 4 septembre 2019.

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +2.32%