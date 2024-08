Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pernod-Ricard : repasse le cap des 125E information fournie par Cercle Finance • 21/08/2024 à 15:10









(CercleFinance.com) - Pernod-Ricard repasse le cap des 125E pour la 1ère fois depuis le 29 juillet.

Le titre tente de ressortir par la haut d'un corridor de consolidation horizontal de 4 semaines avec un 1er objectif à 131E (résistance du 3 au 12 juillet) puis un second à 133,8E (zénith du 25 juin dernier).





Valeurs associées PERNOD RICARD 124,00 EUR Euronext Paris +2,31%