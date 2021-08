Pernod Ricard relève son objectif de résultat opérationnel courant 2020/2021

(AOF) - Le 23 août 2021, la Cour d'Appel américaine du Federal Circuit a rendu sa décision en faveur de la National Association of Manufacturers. Par conséquent, Pernod Ricard peut bénéficier du "drawback" sur les exportations de certains spiritueux hors des Etats-Unis. Le groupe spiritueux français rappelle que le "drawback" est une loi selon lequel une entreprise peut bénéficier du remboursement de droits d'accises ou d'impôts payés lors de l'importation de certains biens lorsque des biens similaires sont exportés.

L'impact de cette décision sur les comptes 2020/21 de Pernod Ricard représente un résultat additionnel avant impôt de 163 millions de dollars, dont 33 millions de dollars de résultat opérationnel courant, équivalent à environ 1% de croissance interne supplémentaire (non inclus dans l'objectif communiqué au marché le 23 juin 2021).

Fin juin, le groupe avait relevé son objectif de croissance organique de son résultat opérationnel 2020/2021, clos fin juin, à +16% contre +10% attendue auparavant.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des difficultés pour les acteurs du secteur

Les entreprises de l'agroalimentaire demandent des aides pour la valorisation des stocks des invendus à travers notamment un crédit d'impôt et un plan de relance spécifique.

Même un grand groupe comme Danone remet en question sa stratégie. Pour la première fois depuis 2011 il a mis en place un plan de restructuration consistant en la réalisation d'un milliard d'euros d'économies, une rationalisation du portefeuille de produits et la suppression de 2.000 postes. Son dirigeant estime, qu'au-delà du choc de la Covid, le groupe est resté trop longtemps tourné vers une stratégie globale et non locale.

En revanche Nestlé se porte mieux. Sur les neufs premiers mois, sa croissance organique a été de 3,5 %, portée par un fort dynamisme de l'activité au troisième trimestre (+5 %) et par ses activités de café et d'alimentation pour animaux domestiques.