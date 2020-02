Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-SocGen va supprimer 120 postes dans les fonctions support Reuters • 13/02/2020 à 12:54









PARIS, 13 février (Reuters) - La Société générale SOGN.PA va supprimer une centaine de postes dans les fonctions support de ses activités au Royaume-Uni, un nouveau plan de réduction des coûts prolongeant le programme d'amélioration de la rentabilité du groupe annoncé l'an dernier. Le site eFinancialCareers a annoncé que la troisième banque française par la capitalisation boursière allait supprimer 120 postes dans ses effectifs londoniens de middle et back office. Une porte-parole de la SocGen à Londres a précisé à Reuters que "la plate-forme britannique de Société générale a proposé un plan de réduction des coûts affectant les effectifs au Royaume-Uni, principalement dans les fonctions support" à la suite d'une analyse des activités locales. Selon des données disponibles sur son site, Société générale compte 3.646 salariés au Royaume-Uni, où ses activités vont de la banque de financement et d'investissement à la banque de détail en passant par la gestion d'actifs ou encore les services de courtage, entre autres. Les dirigeants de la banque française ont présenté l'an dernier un programme de restructuration visant à réduire de 500 millions d'euros ses coûts dans la banque de financement et d'investissement (BFI) en 2020. Le groupe bancaire a précisé la semaine dernière lors de la présentation de ses résultats 2019 qu'il comptait poursuivre la réduction de ses coûts cette année. (Maya Nikolaeva, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

