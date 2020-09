Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : recul interne de 13,7% du ROC annuel Cercle Finance • 02/09/2020 à 08:12









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard publie un résultat net courant part du groupe de 1.439 millions d'euros au titre de son exercice 2019-20, en décroissance de 13%, et un résultat opérationnel courant (ROC) de 2.260 millions, en recul interne de 13,7% (-12,4% en facial). Le chiffre d'affaires annuel du géant des spiritueux s'établit à 8.448 millions d'euros, en décroissance interne de 9,5% (-8% en facial), mais la diminution de la marge opérationnelle courant est limitée à -131 points de base en interne. Un dividende de 2,66 euros est proposé au vote de l'assemblée générale le 27 novembre. 'Pour l'exercice 2020-21, Pernod Ricard anticipe un environnement qui restera volatile et incertain', prévient son PDG Alexandre Ricard.

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +0.39%