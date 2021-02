Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : rechute vers 159E Cercle Finance • 11/02/2021 à 17:37









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard matérialise une ébauche de double-top sous 162,5/164E et rechute vers 159E. Fausse sortie sous 153E, fausse sortie au-delà de 162,5E... le titre reste surtout enfermé au sein d'un corridor horizontal de 10% d'amplitude depuis le 9 novembre. En cas de pullback, Pernod s'en irait refermer le ''gap' des 148,35Edu 6/11.

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris -2.27%