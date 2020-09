Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : rechute vers 141E Cercle Finance • 04/09/2020 à 14:25









(CercleFinance.com) - La Vodka Absolut donne mal au crâne aux actionnaires de Pernod-Ricard, les dépréciations passées par le groupe sur la valorisation de cette marque passent mal : le titre ouvre un 'gap' sous 145,35E et pourrait venir re-tester la zone support des 139E du 25 juin au 20 juillet.

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris -2.20%