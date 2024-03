Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pernod Ricard : rechute sous 145E, objectif 140,8E ? information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 13:34









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard échoue dans sa tentative de renouer avec l'ex-support des 150E du 7 au 11 mars : le titre rechute sous 145E et le prochain objectif pourrait bien être le retracement du support/plancher annuel des 140,8E du 22/01/2024.





Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris -1.11%