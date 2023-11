Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : rechute de -6% vers 163,8E information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 15:04









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard matérialise un double sommet 'en pince' sous 174,3E puis rechute de -6% vers 163,8E, au niveau du plancher du 27/10.

Vu la vulnérabilité du titre, une rechute sur lerécent plancher des 160E ne saurait être exclu à court terme.





Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris -4.85%