Pernod Ricard: réalise des résultats supérieurs aux attentes information fournie par Cercle Finance • 02/09/2022 à 14:26

(CercleFinance.com) - Tout en réitérant son conseil 'conserver' sur Pernod Ricard, Stifel remonte son objectif de cours de 192 à 200 euros, ayant rehaussé de 4% en moyenne ses estimations de résultats pour intégrer le dépassement des attentes en 2022 et des effets de changes récents.



'Les résultats annuels ont légèrement battu le consensus, avec un fort dépassement sur les ventes du quatrième trimestre en partie contrebalancé par une contraction plus raide de la marge opérationnelle organique au second semestre', note le broker.



'La direction ne s'est pas engagée à atteindre ses objectifs à moyen terme 2023-25 d'une expansion de marge organique moyenne de +50-60 pb en 2023, mais vise toujours du levier opérationnel cette année, encouragée par le phasage de ses initiatives de prix', poursuit-il.



Oddo confirme pour sa part son conseil surperformance sur la valeur avec un objectif de cours de 217 E après l'annonce des résultats du 4ème trimestre.



L'analyste estime que les résultats sont supérieurs aux attentes essentiellement en raison d'une croissance organique bien meilleure qu'attendu au 4ème trimestre mais aussi et surtout d'effets devises bien supérieurs.



' La tonalité est confiante sur les perspectives mais à ce stade rien de précis n'est indiqué pour l'année en cours hormis un T1 qui semble avoir bien démarré ' indique Oddo.



' Sur 2021/22, le BPA dilué courant de 8,18 E ressort à +32.8% soit près de 3 points au-dessus des attentes (consensus à +29% et Oddo BHF à +30%) avec un CA à +21% et un RO Courant à +24.8% (dont +19% en lfl) '.



Oddo souligne également que la croissance organique du CA de +16,7% est bien au-dessus des attentes (Oddo BHF à +15,2% et consensus à +15,5%) et celle du ROC de +19% (contre oddo BHF à +17,3% et consensus à +18,3%).



UBS confirme de son côté son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de 196 E après l'annonce des résultats.



Le groupe a publié un résultat net part du groupe de deux milliards d'euros au titre de l'exercice 2021-22, en croissance faciale de 53%, et un ROC (résultat opérationnel courant) en croissance de 25% à 3,02 milliards (+19% en interne).



' Le BPA est supérieur d'environ 3% au consensus de Visible Alpha ' indique UBS. ' Pernod a réalisé une performance meilleure que prévu pour l'exercice 22 et a signalé 'un bon départ' pour le premier trimestre 23 '.



Pour l'exercice 2022-23, la direction prévoit une croissance dynamique et diversifiée du chiffre d'affaires, et un programme de rachat d'actions de 500 à 750 millions d'euros sera mis en oeuvre.