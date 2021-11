Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : re-test du zénith des 114,5E information fournie par Cercle Finance • 25/11/2021 à 17:17









(CercleFinance.com) - Entrainé dans le sillage de Remy-Cointreau (+11%), Pernod Ricard s'attaque au re-test du zénith des 114,5E du 19/11. Mais il y a déjà 99% de chances que la meilleure clôture historique (212,2E le 18/11) soit battue. Attention tout de même au risque de double-sommet 'en pince' (si cassure des 207,5E) et au risque de rechute sur 198E (support à préserver).

