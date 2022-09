Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard: projet de nouvelle distillerie en Irlande information fournie par Cercle Finance • 06/09/2022 à 13:45









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce que sa filiale de whiskeys Irish Distillers va réaliser un investissement de 250 millions d'euros dans la construction d'une nouvelle distillerie à Midleton, en Irlande, pour répondre à la demande croissante pour ses produits à l'international.



Cette distillerie produira des marques de renommée mondiale, notamment Jameson, Powers, Redbreast, Midleton Very Rare, la gamme Spot Whiskeys, ou encore Method and Madness. Elle occupera un site de 22 hectares, adjacent à la distillerie déjà existante.



Sous réserve de la délivrance du permis de construire, la construction commencera dès 2023, la distillerie devant être opérationnelle en 2025. Jusqu'à 100 postes hautement qualifiés seront créés dans la région une fois l'unité pleinement opérationnelle.





