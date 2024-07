Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pernod Ricard: programme de certification 'hôte responsable' information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 09:32









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard indique déployer le premier programme de certification 'hôte responsable' de l'industrie des spiritueux, pour 'promouvoir une consommation responsable dans l'ensemble de ses maisons de marque ouvertes au public'.



Pour obtenir cette certification, les maisons de marque Pernod Ricard doivent intégrer 18 pratiques de consommation responsable à leurs parcours de visite, afin de permettre aux visiteurs de faire les bons choix tout en les formant à l'art de la dégustation.



16 des 30 maisons de marque sont d'ores et déjà certifiées 'hôte responsable'. Tous les sites du groupe ouverts au public à travers le monde seront certifiés d'ici 2025 et Pernod Ricard vise à toucher 10 millions de visiteurs d'ici 2030.





