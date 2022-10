Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard: procède à une émission obligataire de 1.1 MdE information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 11:40









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard a procédé aujourd'hui à une nouvelle émission obligataire libellée en euros d'un montant agrégé de 1,1 milliard d'euros répartis sur deux tranches : une tranche de maturité 6 ans pour un montant de 600 millions d'euros et une tranche de maturité 10 ans pour un montant de 500 millions d'euros.



L'opération constitue la deuxième émission ' Sustainability-Linked ' de Pernod Ricard.



La transaction est liée à deux engagements environnementaux : réduire le montant absolu des émissions de gaz à effet de serre du groupe (Scope 1&2) et diminuer la consommation d'eau par unité d'alcool produite dans les distilleries du groupe.



Cette transaction s'inscrit dans la volonté de Pernod Ricard d'intégrer des facteurs de développement durable dans ses opérations et dans sa stratégie de financement, en cohérence avec la politique de responsabilité sociétale et environnementale du groupe.





Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris -2.00%