Pernod Ricard prend une participation majoritaire dans le rosé « Château Sainte Marguerite »

(AOF) - Pernod Ricard et la famille Fayard ont annoncé la signature d’un accord en vue d’une prise de participation majoritaire de Pernod Ricard dans le Château Sainte Marguerite, Cru Classé des Côtes-de-Provence depuis 1955. " Propriété de la famille Fayard depuis 1977, le Château Sainte Marguerite s’est imposé comme une référence au sein de l’appellation Côtes-de-Provence avec ses cuvées Super Premium et Ultra Premium ", explique le groupe de vins et de spiritueux. Il viendra compléter l'offre du portefeuille luxe de Pernod Ricard aux côtés des champagnes Mumm et Perrier-Jouët.

Château Sainte Marguerite poursuivra ses activités avec ses équipes actuelles, sous la direction d'Olivier Fayard. Cyril Claquin, directeur général adjoint, assurera l'intégration et la stratégie de la marque au sein du réseau international de Pernod Ricard.

La réalisation de l'opération devrait intervenir dans les prochains mois.

AOF - EN SAVOIR PLUS