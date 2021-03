Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : prend la majorité dans La Hechicera Cercle Finance • 05/03/2021 à 18:09









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans La Hechicera. Il s'agit d'une marque de rhum colombien ultra-premium lancée en 2012. ' La Hechicera s'est imposée comme la référence du rhum haut de gamme, grâce à sa cuvée multi-médaillée La Hechicera Reserva Familiar ' indique le groupe. Deux autres rhums ont complété la gamme La Hechicera : Serie Experimental n°1 et Serie Experimental n°2. ' La Hechicera est déjà prisé des amateurs de rhum, non seulement dans son pays d'origine, la Colombie, mais également dans différents marchés internationaux, notamment en Europe et aux États-Unis, ainsi que dans les réseaux de Travel Retail '.

