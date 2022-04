Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard: première émission 'Sustainability-Linked' information fournie par Cercle Finance • 01/04/2022 à 09:25









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce avoir procédé ce jour à une émission obligataire libellée en euros, de maturité sept ans pour un montant de 750 millions d'euros, transaction qui constitue sa première émission obligataire 'Sustainability-Linked'.



Elle est en effet indexée à deux engagements environnementaux : réduction du montant absolu d'émission de gaz à effet de serre du groupe (Scope 1&2) et diminution de sa consommation d'eau par unité d'alcool produite dans ses distilleries.



'Les conditions favorables du marché, conjuguées à une réception très positive de la part des investisseurs ont permis à Pernod Ricard de pricer l'obligation à un coupon de 1,375%', précise le géant français des vins et spiritueux.





