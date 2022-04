Pernod Ricard : première émission obligataire " Sustainability-Linked " de 750 millions d'euros

(AOF) - Pernod Ricard, dont la dette senior à long-terme est notée Baa1 (perspective stable) par Moody's et BBB+ (perspective stable) par Standard & Poor's, a procédé à une émission obligataire libellée en Euro, de maturité 7 ans pour un montant de 750 millions d'euros. Cette transaction constitue la première émission obligataire " Sustainability-Linked " de Pernod Ricard et est indexée à deux engagements environnementaux : réduction du montant absolu d'émission de gaz à effet de serre du groupe (Scope 1&2) et diminution de sa consommation d'eau par unité d'alcool produite dans ses distilleries.

La transaction illustre la volonté de Pernod Ricard d'intégrer des facteurs de développement durable dans ses opérations et dans sa stratégie de financement, en cohérence avec la politique de responsabilité sociétale et environnementale du groupe.

Les conditions favorables du marché, conjuguées à une réception très positive de la part des investisseurs ont permis à Pernod Ricard de pricer l'obligation à un coupon de 1.375%.

