Pernod Ricard : premier trimestre très dynamique

(AOF) - Pernod Ricard a réalisé au premier trimestre de son exercice 2021/2022 un chiffre d'affaires de 2,718 milliards d'euros, en croissance organique de 20%. Le consensus tablait sur +12,6%. "Le démarrage est très dynamique dans toutes les régions, avec une demande solide et de bonnes expéditions avant les périodes de fêtes", commente le numéro deux mondial des vins et spiritueux. Le "Off-trade", soit la vente à emporter, reste résilient et les marchés sont soutenus par la réouverture du On-trade (restaurants, bars et discothèques).

L'activité du Travel Retail reste encore très limitée mais bénéficie d'une base de comparaison favorable.

Les Marques Stratégiques Internationales affichent une hausse de 24%, avec une croissance diversifiée, notamment pour Martell, Jameson, Ballantine's, Chivas Regal et Absolut. L'effet prix/mix est positif.

Les Marques Stratégiques Locales connaissent une hausse de 15%, tirées par une forte croissance à deux chiffres des Whiskies Indiens Seagram's.

Les Marques Specialty enregistrent une progression de 21%, grâce en particulier à Malfy, Avion, Del Maguey, Aberlour, Monkey 47, les whiskeys US et Lillet.

Les Vins Stratégiques accusent un repli de 7% (par rapport à +9% au premier trimestre 2020/2021), en raison principalement de contraintes d'approvisionnement en Nouvelle-Zélande.

Le groupe anticipe la poursuite d'une croissance dynamique des ventes au cours de l'exercice 2021/2022, à un rythme plus modéré qu'au premier trimestre.

AOF - EN SAVOIR PLUS