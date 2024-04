Pernod Ricard poursuit son extension dans le rosé provençal de luxe

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe Pernod Ricard a annoncé avoir signé un accord pour acquérir un domaine réputé de l’AOC Côtes-de-Provence, poursuivant son extension dans le vignoble du rosé varois, a-t-il annoncé lundi dans un communiqué.

Le Château Sainte Marguerite en Provence, un cru classé propriété de Pernod Ricard et de ses fondateurs, la famille Fayard, "annonce son projet d’acquisition du domaine Aux Terres de Ravel et de ses 280 hectares de vignes", indique le communiqué.

"La réalisation de l’opération devrait intervenir dans le courant de l’été", selon le géant français des vins et spiritueux.

Joint par l’AFP, le groupe n’a pas précisé le montant de l’acquisition.

Doublant sa capacité, "le Château Sainte Marguerite s’étendra dorénavant sur plus de 500 hectares parmi les plus remarquables de l’AOC Côtes-de-Provence afin de poursuivre notamment le développement de ses cuvées Super Premium et Ultra Premium", se félicite le groupe.

Pernod Ricard renforce sa présence dans le vignoble varois de luxe, dont les quatre appellations d'origine contrôlée (AOC) ont eu le vent en poupe ces dernières années, attirant notamment les investissements d'acteurs stars, comme George Clooney, et de capitaines d'industrie.