PERNOD RICARD plus pessimiste sur son résultat opérationnel courant annuel en raison du coronavirus

(AOF) - Pernod Ricard a réduit ses objectifs annuels en raison de l'épidémie de coronavirus (COVID-19). « Prenant comme hypothèse un impact très significatif du COVID-19, principalement sur le troisième trimestre, nous anticipons à ce stade une croissance interne du résultat opérationnel courant pour l'exercice 2019/20 entre 2% et 4% et continuerons de suivre la situation de près » a déclaré Alexandre Ricard, PDG du groupe de spiritueux. Pernod Ricard anticipait auparavant une croissance comprise entre 5% et 7%.

Au premier semestre, clos fin décembre, le résultat net part du groupe a augmenté de 1% à 1,032 milliard d'euro. Le résultat opérationnel courant a progressé de 8,1% à 1,788 milliard d'euro. Il a progressé de 4,3% en données comparables. Le taux de marge opérationnelle courant s'est amélioré de 51 points de base en croissance interne.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 5,474 milliards d'euros, en progression de 5,6% incluant un effet de change favorable dû à l'appréciation du dollar américain et des devises émergentes contre l'euro. Il affiche une croissance interne de 2,7%.

