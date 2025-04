Pernod Ricard, plus forte hausse du CAC 40 à la clôture du mercredi 2 avril 2025 -

(AOF) - Pernod Ricard (+1,56% à 93,58 euros)

Pernod Ricard a tiré son épingle du jeu ce mercredi alors que Berenberg a initié le suivi de la valeur à l'Achat avec un objectif de cours de 114 euros. "Les principaux moteurs de croissance du groupe au cours des dernières années ont été l'énorme succès de Jameson aux États-Unis, la montée en puissance de Martell et du cognac en Chine et les gains dans le secteur du voyage en général et en Asie en particulier. Tous ces éléments sont actuellement sous pression", explique le broker.

=/ Points clés /=

- Numéro 2 mondial, derrière Diageo, des vins et spiritueux, né en 1975 de la fusion entre Pernod, fondé en 1805, et Ricard, en 1932 ;

- Activité de 11,6 Mds€ apportée à 62 % par les 12 marques stratégique internationales, 18% par les marques Prestige, à 18% par les 13 marques stratégiques locales, 7% par les spécialités et 4% par les vins stratégiques ;

- Concentration du chiffre d’affaires sur 4 pays-phare : Etats-Unis pour 19%, Inde pour 12%, Chine pour 10% et France pour 5% ;

- Ambition de forte croissance des revenus et des marges à partir de l’identification de 4 accélérateurs (positionnement unique par marque, services premium et luxes, accélération digitale et un outil -La Conviviality Platform- d’optimisation du potentiel des marques) ;

- Capital détenu à 14,06% (20,09% des droits de vote) par la famille fondatrice, devant les salariés (2,3% et 1,77%) et le groupe Bruxelles-Lambert (7,6% et 12,8%), Alexandre Ricard étant président-directeur général du conseil de 15 administrateurs.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires, du terroir au comptoir :

- face au recul des revenus, de 4%, au 1er semestre, focus sur la reprise des ventes, déploiement des initiatives d’efficacité et des Key Digital Programs,

- grande discipline sur les coûts aux économies estimées à 1 Md€ de 2025/26 à 2028/29, d’où la progression ou maintien du taux de marge opérationnelle,

- organisation décentralisée entre le siège, 6 sociétés de marques (Absolut, Chivas, Martell-Mumm-Perrier-Jouët, Irish Distillers, Pernod-Ricard et Havana Club) et 5 sociétés de marché en support des marques internationales et locales,

- recentrage du portefeuille sur le premium : vers la cession début 2025 de la division de vins et identification des marques dites « Prestige », axe de croissance à long terme,

- distribution par un réseau propre dont une unité opérationnelle d’e-commerce (The Whisky Exchange, Drinks&Co et Bodeboca),

- regroupement dans un Hub unique de l’innovation (hors les sites « ready to drink » du champagne et du prestige), approche « Consumer insights » d’anticipation des tendances et expérimentation TLO -test, learn, optimize ;

- Stratégie environnementale « S&R roadmap » visant la neutralité carbone en 2050 :

- point d’étape 2030 : zéro émission nette de CO2 pour les opérations propres ;

- préservation des 350 terroirs par agriculture régénératrice, partenariats avec + 5 000 agriculteurs, et maintien de la biodiversité et réutilisation des eaux ;

- économie circulaire "écoSPIRITS" vers zéro déchet en décharge, 100 % d’électricité renouvelable sur les sites de production…

- lancement d’emprunts et de facilités de crédits verts ;

- Fortes positions dans les alcools blancs, rhums et anisés (n°1 mondial), les whiskies et liqueurs (n°2), les cognacs, brandies et amers (n°3) ;

- Structure financière dégradée au 1 er semestre : face à 15,8 Mds€ de capitaux propres, 12 Mds€ de dette nette (levier de 3,5 %), l’activité générant un autofinancement libre de 440 M€.

=/ Défis /=

- Forte saisonnalité : 2/3 de l'activité réalisé au 1 er semestre (juillet-décembre dont 1/4 en décembre), impact négatif des parités de change sur le résultat d’exploitation ;

- Droits de douane additionnels (38,1%) sur les importations de cognac en Chine en attente de confirmation ;

- Rumeurs de cession du champagne Mumm ;

- Objectif 2024/25 : "amélioration de tendance du chiffre d’affaires" et "protection de la marge opérationnelle" ;

- Anticipations 2026/27 à 2028/29, amélioration de la croissance organique des ventes, entre + 3% et + 6% et progression de notre marge opérationnelle organique.