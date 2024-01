Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pernod Ricard: pénalisé par l'enquête antidumping en Chine information fournie par Cercle Finance • 05/01/2024 à 16:25









(CercleFinance.com) - A Paris, Pernod Ricard et Rémy Cointreau cèdent respectivement près de 3,5% et 11%, tandis que Diageo cède 1% à Londres, après que le ministère chinois du commerce a annoncé aujourd'hui le lancement d'une enquête antidumping sur 'les spiritueux fabriqués à partir de vin distillé importés depuis l'UE et conditionnés dans des conteneurs de moins de 200 litres'.



A l'origine de cette enquête se trouve la China Liquor Industry Association : cette structure nationale estime que 'le comportement de dumping sur les produits de brandy importés originaires de l'UE a un impact et représente une menace sur l'industrie nationale du brandy'.



Par conséquent, le ministère chinois a décidé d'ouvrir une enquête à compter de ce jour et s'intéressera aux potentielles pratiques de dumping entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023.







Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris -3.54%