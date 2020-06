Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : participation à l'initiative '1000 Cafés' Cercle Finance • 02/06/2020 à 07:30









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce devenir l'un des partenaires majeurs de l'initiative '1000 Cafés' imaginée par le Groupe SOS, projet visant la sauvegarde ou l'ouverture de 1000 cafés à travers autant de communes de moins de 3500 habitants, réparties dans toute la France. La contribution du géant français des spiritueux prendra la forme d'une dotation financière et d'un accompagnement à l'installation de ces 1000 nouveaux cafetiers, le groupe précisant qu'aucune contrepartie commerciale ne sera demandée aux futurs cafetiers.

